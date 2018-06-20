Moorcroft High School fourth quarter honor roll

Ninth Grade
Anna Marie Bossman, Grace Montana Breaux, Sean Riley Buckmiller, Megan, Ann Charson, Caden Michael Connally, Emma Jean Elliott, Tianne Marie Fischbach, Daylie Marie Fuller, Hunter W. Garoutte, Amasa Jesiel Gerstner, Madison Louise Gillette, Kaytlyn Louise Gromann, Blake Kermit Homola, Tyzer Kage Isenberger, Malainy Jean Lambert, Autumn Lynn Lewis, Madelyn Rose Massie, Dekken vicktor Mayer, Alyssa Jaden Merchen, Shania Nicole Miller, Thomas Harlan Raab, Taylor Jo Reynolds, Clay Sackett Stripp, Teagan Nicole Timberman, Lynelle Carey Wendling and Lane Wood.
Tenth Grade
RiLee Noreen Bonaguidi, Hailey Lorraine Jones, Sevanah Noel King, Suzanna Marie Massie, Tyler Massie, April rose Miller, Rachel Norris, Amanda Grace Otto, Elizabeth Rose Peterson, Kaylei DaNae Petz, Christian Jacob Robinson, Parker Tom Seeley, Maria Lynette Sproul, Payton Wesley Timberman, Justyn-Devin Vigil Whisler, Sydnee Ann Williams and Jed Robert Williamson.
11th Grade
Taylar Lynn Marie Braden, Sophia Janet Bruckelmyer, Tia Nicole Cranston, Antonio Stephen Delfino, Courtney Sue Feehan, Shelby Carolyn Garoutte, Dustie Baye Harris, Jordan Taylor Jones, Pearce Orion Jones, Miami Mae Leeper, Kaelixte Ashlie LeFave, Seth Adam Lewis, Mindy Mandeline Massie, Taylor Kyle Norris, Grayson Lawrence Osmon, Maddison Jeni Lynn Reynolds, Morgan Diane Rising, Kendra Darci Wendling, Alanna Faye Williamson and Kerry Todd Zimmerschied.
12th Grade
Tucker James Allison, Phillip James Cunningham,Casey Tyler DeLong,Cheyenne Janell Dubeau, Kristin Grace Everhard, Allison Marion Ferris, Tacey Lee Fischbach, Delcy Dee Graham, Tate William Hullinger, Maddison Lyn Lachtara, Haddie Ann Lawrrence, Juuso Ilmari Maatta, Mariah Marie Massie, Luke Rodney Norris, Solomon Daniel Petz, Andrea Paige Pfeil, Cody Hunter Raab, Mikenze Lynn Reid, Rachel Noel Sams, Faith Marie Sanderson, Bryleigh Rae Sessiions, Heather Anne VerBurg, Henry Cole Ward, Abigail JoAnn Wendling, Shaela Kristina Wendling and Garrett Soren Wood.